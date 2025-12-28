戦後80年のことし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。終戦から3か月後、福岡県添田町のトンネルで、保管されていた旧日本軍の火薬が爆発する事故がありました。この事故では147人が死亡しました。父親を亡くした男性は「戦後の被害」が語り継がれることを願っています。 11月12日、福岡県添田町落合の昭光寺。80年前に起きた爆発事故の犠牲者を追悼する法要が執り