Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤·¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¤¹¤ë´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿12·î28Æü21»þ¡Ë¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀêµò¤·¤¿ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³§¼Â¤È¸îÆ»¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡£Ê¡»³±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤Î