連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の公式Xが27日、2026年1月5日から放送再開となる予告映像を公開。視聴者から反響の声が相次いでいる。【動画】『ばけばけ』年明け予告錦織さんにも注目！2025年内の放送は12月26日が最後となり、この回ではトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の思いがついに通じ合う展開が描かれた。放送内では次回予告は流れなかったが、翌27日に公式Xで「年明け