男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が“スター”に会った際の写真を公開し、話題を呼んでいる。２７日までにインスタグラムで「やべぇーやっと会えたぁぁ！」と書き始めた樽美酒。「マジ生きててよかった！なんか思ったより小っちゃいけど､､神様ありがとーっ！！！」とつづると、ドジャース・大谷翔平投手のものまねで知られる大谷似翔平こと井手口佳暉と、山本由伸投手のものまねで知られる山