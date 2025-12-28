セリエA 25/26の第17節 ピサとユベントスの試合が、12月28日04:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、トゥーン・コープマイネルス（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動き