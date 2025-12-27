ギャンブル依存症は数ある依存症のうちの1つで、ギャンブルにのめりこんでしまう病気を指します。 借金をするなど、自分や周囲の生活に不利益や迷惑が生じることをわかっていながらも、より大きな刺激を求めてギャンブルを続けてしまうことが特徴です。 今回はギャンブル依存症の、対処方法について紹介しましょう。 気になる症状がある時の相談窓口も複数紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメディカ