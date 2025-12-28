韓国の人気美女ゴルファー、ユ・ヒョンジュが公開した近況ショットがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】ユ・ヒョンジュ、“ぴたぴた私服”のド迫力スタイルユ・ヒョンジュは最近、インスタグラムを更新。スポンサー契約を結ぶ韓国のポルシェ公式ディーラー「セヨン・モビリティ」のアカウントをタグ付けし、複数の写真と動画を投稿した。公開されたビジュアルでは、高級スポーツカー「パナメーラ」の隣に立ち、撮影に臨む姿