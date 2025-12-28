現地12月27日に開催されたプレミアリーグの第18節で、三笘薫が所属する９位のブライトンが、首位のアーセナルと敵地で対戦。１−２で敗れた。故障から復帰以降、２試合連続で途中出場だった三笘は、スタメンの可能性も取り沙汰されていたなかで、まさかのメンバー外に。現地でも日本でも、怪我の再発を危惧する声があがった。だが、不在の理由は負傷ではなかった。クラブの公式サイトは、「ミトマは体調不良のためメンバーに