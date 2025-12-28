【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて、2026年1月4日17時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』が放送。5年連続の新春SPとなる今回の放送では、お正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦する。 ■名古屋の絶品地元グルメを堪能 その1組として、櫻井翔と阿部亮平がともに番組初登場。愛知県名古屋市を訪れ、地元民オススメの絶品グルメを堪能する。ロケ写真も公開された。 これが初めて