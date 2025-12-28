ËÌµþËòÁñ¤Ï25Æü¡¢2026Ç¯4·î19Æü¤Ë¡Ö¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤È¡ÖËÌµþËòÁñ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËòÇÏÅöÀè¡×¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÏËÌµþËòÁñ¡¦ÄÌÌÀ¸ÐÈÊ¤Î²ÊÁÏ½½¼·³¹¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÆî³¤»Ò¸ø±à¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï21¡¥0975¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤À¡£¥³¡¼¥¹¤ÏÅÔ»Ô´´ÀþÆ»Ï©¡¢¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¶è´Ö¡¢¸ø±à¤Î¥¨¥³¥í¥¸¡¼¶õ´Ö¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ¶è¤È¼«Á³À¸ÂÖ¶õ´Ö¤ÎÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£Âç²ñ