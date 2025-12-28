NPB¤Ç¤ï¤º¤«4Åê¼ê¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Î°Î¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö2¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢±×ÅÄÅê¼ê¤Îµ­Ï¿Ã£À®¤Ø¤Î»×¤¤¤äµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤Î±×ÅÄÅê¼ê¡£2011Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç´ØÀ¾¹ñºÝÂç¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é72»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.67¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÍê¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð