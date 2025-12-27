2025年世界水泳選手権大会16日目、シンガポールのセントーサ島で行われた男子27m高飛び込みに出場したカルロス・ヒメノ（スペイン）のシルエット。 ©Bob Martin Photography 写真の中には「思わず見てしまう魔力」が備わっているものと、そうでないものがありませんか。誰もが写真を当たり前のように撮るようになりましたが、目を奪う写真と、埋もれてしまう写真は何が違うのでしょう？