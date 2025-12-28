リクスタは12月17日、「2025年お城年間総合トレンドアクセスランキング東西ベスト20」を発表した。同ランキングは、「お城がいいね」Web、アプリのデータベースから「ユーザーオススメ度」が3.5以上のお城を抽出、検索数の多い順に集計し作成された。集計対象期間は2024年12月1日〜2025年11月30日。2025年お城年間総合トレンドアクセスランキング東西ベスト20○東日本は「松本城」がトップを維持東日本第1位は、長野県の「松本城」