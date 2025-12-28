◆第１４８回中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山競馬場・障害芝４１００メートル、良）第１４８回中山大障害・ＪＧ１（障害芝４１００メートル）は２７日、中山競馬場で行われ、１番人気のエコロデュエル（草野）が単勝１・５倍の人気に応え、史上３頭目（オジュウチョウサンが２度達成で４度目）となる中山グランドＪとの同一年ＪＧ１春秋制覇を果たした。力の違いを見せつけた。勝負どころから２着馬との一騎打ちとな