NHK¤Ï27Æü¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤ÈB¡Çz¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61¡Ë¤¬¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡»³¤¬ºî¶Ê¡¢°ðÍÕ¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÌÚÀ±feat¡¥°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤Ï¡¢24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¡»³¼ç±é¤Î¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¼çÂê²Î¡£¡È²»³Ú¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2¿Í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¹ÈÇò¤À¤±¤Îµ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£