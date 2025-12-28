Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢2025Ç¯¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Î¸øÌ³¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¡£³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¡¢µÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¡¢²Î²ñ»Ï¡¢³û¾ìÀÜÂÔ¡¢Ì¿Ì¾¿Ê¿å¼°Ž¥Ž¥Ž¥¤Ê¤É¡¢¹Ä¼¼¤¬Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¹Ô»ö¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤¤¤è¤¤¤è½é½ÐÀÊ¡£¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Î¹Ô»ö¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¤¾¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¡É¤â´Þ¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸øÌ³¤Ë¿¿¿´¤Ç¸þ¤­¹ç¤ï¤ì¤ë»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶