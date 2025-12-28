ピカソとの技術戦で地力の差を見せつけた井上(C)Getty Images世界が注目したサウジ決戦を圧倒的な形で締めくくった。現地時間12月27日、世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に判定勝ち（3-0）。貫禄の試合内容で、異例の年間4戦目を危なげなく制した。【動画】これぞ偉才の打ち合いピカソ