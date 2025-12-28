浜松開誠館のＭＦ間渕壱咲（いっさ）という名前には「世界に一つだけの花になる」という意味が込められている。トップ下で労を惜しまず走り回り、ボールを追いかけて守備面でハードワークする。「相手の反応やパスコースを予測して奪い取る」と自身の強みを挙げる。そのために３年間、筋トレに力を注いできた。付属中３年夏にサイドバックを務めて全国制覇したときの体重は５２キロだったが、現在は６４キロ。日々の食事にも気