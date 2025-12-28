¢§²¬»³¸©¡Ê²¬»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£¸Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¢§¹­Åç¸©¡Ê¹­ÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£¸Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¢§»³¸ý¸©¡Ê²¼´ØÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£¸Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê¡ÚÃæÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÅìÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¢§Ä»¼è¸©¡ÊÄ»¼èÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£¸Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÃæ¡¦À¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§Åçº¬¸©¡Ê¾¾¹¾ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£¸Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê