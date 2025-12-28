²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬ÍèÇ¯3·î¤ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼±ØÅÁ¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£JTB¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ÖJTBHawaiiTravel¡ÇLLC¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2013Ç¯¡ÊÊ¿25¡Ë3·î¡¢¥Ï¥ï¥¤È¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ÔÌ±±ØÅÁ¤È¤·¤ÆËë¤ò³«¤±¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë³«ºÅµÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Çµ­Ç°¤¹¤Ù¤­10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£11Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å