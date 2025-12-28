ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾¾ÃÝYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿King & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëKing & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÑËË¤Ï´Ë¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬