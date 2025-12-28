著者に聞く第15回「超巨大噴火による地球規模の環境変動は何をもたらしたのか…大量絶滅と進化の真実」前編 地球上で起こった5回の大量絶滅「ビッグ・ファイブ」は、生命史における最大級の事件（イベント）だ。恐竜を滅ぼした白亜紀末の隕石衝突は有名だが、それ以外の4回の大量絶滅イベントはいずれも「超巨大火山」が関係している可能性が高い。そう語るのは、国立科学博物館の理学研究部長を務める地球科学者で、2025年8月に刊