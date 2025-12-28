キャバ嬢も風俗嬢もホストもセクシー女優も、売れっ子における共通点は「顔」と「トーク力（応用力）」であることは事実です。しかし、これだけでは務まらないのが人気商売の難しいところ。演者としてはどんなに完璧でも、例えば頻繁に体調不良になってしまう人は仕事に支障が出ます。つまり、売れっ子の共通点かつ必要不可欠な要素は「体力があること」なのです。【写真】魅惑のLカップバスト＆スレンダーボディの田野憂さん飲み