「軽自動車のナンバープレート」なぜ“真ん中”じゃない？ボディサイズや搭載エンジンの排気量に上限はあるものの、税金などの維持費を安く抑えられることで、「軽自動車」は人気となっています。近年では軽自動車も装備の充実化が進んでおり、ファーストカーとしても十分実用に耐えうる機能を持った車種も珍しくなくなってきました。【画像】ええぇぇ！ これが軽のナンバープレートがズレてる理由です！（9枚）そんな軽自動