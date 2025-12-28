浜松開誠館のＦＷ松下蓮（３年）は全国総体での反省を生かし、泥くさいプレーでチームに貢献する。６月の藤枝東との県総体決勝（１〇０）で決勝点を奪い、初優勝の立役者になった。しかし、夏の大舞台では「自分が点を取らないといけない！」という意識が強過ぎた。相手ゴール近くに位置することばかり考えてしまい、チームの基本の守備がおろそかに。「悪く変わってしまいました」秋は控えに回り、前線からボールを追いかけ