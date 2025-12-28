全日本バレーボール高校選手権大会（春高バレー）は、来年１月５日に東京体育館で開幕する。同日に１回戦が行われ、１３年連続１８度目の出場となる女子・富士見は、松山東雲（愛媛）と対戦。主将の曽根くらら（３年）は、入学当初から掲げてきた初優勝を目標に、「日本一のリベロになって終わりたい」と抱いてきた夢の実現に挑む。富士見の曽根が、本職リベロで真価を発揮する。「日本一のリベロ」を志して富士見に入学。１年