上野動物園の双子のジャイアントパンダ、「シャオシャオ」と「レイレイ」が2026年1月下旬に中国へ返還されることが決定し、その観覧方法を知りたい方も多いのではないでしょうか。今回の2頭の返還は、1972年の「カンカン・ランラン」来園から続く上野パンダの歴史において、大きな区切りとなります。返還に伴い、混雑緩和のため観覧は事前予約・抽選制へと変更され、最終観覧日は2026年1月25日（日）となります。本記事では、最後