2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝で3年ぶりの総合優勝を狙う駒澤大学。その中軸を担うのは誰もが認める“絶対的エース”佐藤圭汰選手(4年)です。しかし、その強さの裏には「もう本当に陸上辞めたいなって思う気持ちもありました」と苦難の日々。エースの完全復活を支えたのは、同期の存在でした。■入学時からの夢と挫折高校時代はトラック種目で1番。世代トップランナーとして鳴り物入りで駒澤大学の門を叩きます。「4年