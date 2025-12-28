フィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手が、クリスマス翌日の２６日（日本時間２７日）、自身のTikTok アカウントを更新。室内練習場での打撃練習動画を投稿し、「ＮｏＥｌｉｔｅ」（ノー・エリート）と胸にプリントされたＴシャツが、ドンブロウスキー編成本部長への”当てつけ”ではないかと、物議を呼んでいる。事の発端は１０月。リーグ優勝決定戦でドジャーズに敗退後、シーズン統括会見を行ったドンブロウスキー氏