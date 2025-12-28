¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î½÷Í¥¡¦¿¹¼·ºÚ¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¿¹¼·ºÚ¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£ÅìÌî¹¬¼£¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÅìÌî¤¬NHK¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤¬¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÏÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¿¹¼·ºÚ¡×¡Ö¿¹¼·ºÚ¤µ