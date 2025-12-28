º£Ç¯11·î7Æü¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ­»öÈ¯¸À°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬ÎäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤À¡£È¯¸À¤«¤éÌó1¥«·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¾¤Ð¸ÇÄê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î»öÂÖ¤Ïº£¸å¤É¤ÎÄøÅÙÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤­¤òÆÉ¤à¡Ë¡Ú²èÁü¡Û30¡Á40Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤«¤é¡ÈÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡É¤ò¸Ø¤ë¡¢¸½ºß47ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÄÂÐÆü°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¡Ê¼Ì¿¿¡§Gengorou/