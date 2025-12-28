競争を経てJRと東武がタッグ1929（昭和4）年の東武日光線開業から、日光への観光輸送で競い続けてきた国鉄（JR）と東武鉄道。その両者が協力し、直通特急が走り出したのは、2006（平成18）年のことです。このJR東武直通特急「スペーシア日光」がどのように利用されているのか、9月の平日に上下列車をそれぞれ利用してみました。【揃い踏み！】終着駅に集結した東武特急3種を見る（写真）「スペーシア日光」は、東武としては浅草