街では、コートにもスーツにも馴染むきれいめのバックパックが増えています。装いを崩さず、それでいて毎日の荷物をきちんと運べるようにデザインされたリュックは、普段遣いやビジネス用途でも定番になってきました。MILESTO（ミレスト）が新しく展開する「XTREC（エクストレック）」は、そうした流れの中で“服とギアの中間”に位置づけられるシリーズです。「XTREC」には、性格の異なる2つのモデルがラインナップ。「XTREC アシ