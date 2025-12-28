°æ¾å¤Ï¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ô¥«¥½¤òÉõ¤¸¤¿(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¼±¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥é¥¤µéÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢°æ¾å¤¬¡ÖÂèÆó¤Î»Õ¾¢¡×¤È¤·¤ÆÊé¤¦¡¢¿Üº´¾¡ÌÀ»á¤¬²¦¼Ô¤¬¸«¤»¤¿¡È¸½Âå¥Ü¥¯¥·¥ó