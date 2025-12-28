球界でも屈指の陣容が揃う阪神投手陣に、新たに加わるラグズデール(C)Getty Images興味深いタレントが「投手王国」に加わった。クリスマス明けとなった12月26日、阪神との契約締結が発表されたカーソン・ラグズデールだ。現在27歳のラグズデールは、身長203センチ、体重106キロの巨躯を利したパワーピッチを武器とする大型右腕。しかし、2020年のMLBドラフトでフィリーズに4巡目（全体116位）で指名されてから計4球団を渡り歩