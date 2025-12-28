広島・秋山翔吾外野手（３７）が２７日、広島市内で同学年のソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）、元ソフトバンクで現在はマリナーズの特任コーチ兼コンサルタントを務める福田秀平氏（３６）とスペシャルトークショーを行った。今季、５年ぶりに日本一を奪還した鷹の大黒柱から“日本一イズム”を吸収し、来季の戦いへ備えていく。スター選手がひしめく「８８年世代」を代表する選手たちの登場に、会場は歓声と熱気に包まれ