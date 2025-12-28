◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）地方の名手が有馬記念の予想に参戦！今年、大活躍した帯広ばんえいの今井千尋騎手（２５）が選んだ馬は？今年度は、ここまで安定して勝ち星を重ねることができました。以前より焦ることなく落ち着いて乗れるようになりました。厩務員さんからのアドバイスや、馬たちもみんな接戦になった時でも頑張ってくれたことが大きいです。来年も一鞍一鞍大事