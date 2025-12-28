私はシングルマザーのハルミ。支払いを継続するとは言ったリュウタでしたが、またデマを信じて止めるかもしれないのは不安です。母の助言で弁護士に相談して、公正証書を作成することに。リュウタの給与受取口座から、自動送金サービスを利用して養育費を支払ってもらうことにしたのです。慌てて反対するリュウタに、「感情論でシオリの生活を脅かされたくない」と毅然と対応。「支払いがなければ給与を差し押さえるから」と伝える