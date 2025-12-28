Êª²Á¹âÆ­¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢º´²ì»Ô¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊÄÄ£´ü´ÖÃæ¡¢À¸³èº¤µç¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¿©ÎÁ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÆ±5Æü¤Ë³«Ä£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ÔÀ¸³è¼«Î©»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èº¤µç¼Ô¤Ø¤ÎÁêÃÌ»Ù±çµ¡´Ø¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤â¿©ÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢»Ô¤¬ºòÇ¯½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÍøÍÑ´õË¾¼Ô¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤ËÅÅÏÃÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÈÖ¤Î¿¦°÷¤¬ÅÐÄ£¤·¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÈó¾ï¿©¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£Æ±»Ô