Î¦¾å¼«±ÒÂâÍ¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ÇÛÈ÷¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ÎºÝ¤Ë¥³¡¼¥ó¥Ð¡¼¤òÀÞ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡ª9¾ò¼Â»Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥óº´²ì¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤ÎË­Åç¹Ì°ìÂåÉ½¤¬26Æü¡¢º´²ì»Ô¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡ÖÂáÊá¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£½÷¤Ï19Æü¡¢Æ±»Ô¤Îº´²ìÃóÆÖÃÏÀµÌçÁ°¤Ç¡¢¼«±Ò´±2¿Í¤¬»ý¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÀÞ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö