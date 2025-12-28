佐賀県の山口祥義知事は25日、報道各社の年末のインタビューに応じた。陸上自衛隊輸送機オスプレイの配備、整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉を巡る議論などを振り返った。来年実施される可能性がある次期知事選への立候補については「時期ごとに丁寧に考えていきたい」として明言を避けた。オスプレイは7月に開設した陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に移駐し、飛行訓練の内容や範囲を順次広