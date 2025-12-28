Ê¡²¬¸©Ë­Á°»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢JR±§Åç±Ø¼þÊÕ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊLED¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇºÌ¤ë¡Ö¤Ö¤¼¤ó¥¤¥ë¥ß¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2025¡×¤¬ÍèÇ¯1·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¡¢Ìó100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¸÷¤Î²óÏ­¤¬ÍèË¬¼Ô¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ë­Á°¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åß¤ÎÌ¾½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢±§Åç±ØÅìÂ¦¤Î¡ÖÅÅ¼Ö¤¬¸«¤¨¤ë¸ø±à¡×¤Ç³«ºÅ¡£ÅÅ¾þ¤ÏÌó1¥«·î¤«¤±¡¢¾¦µÄ½ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Ê¤É¤¬¼êÊÛÅö¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿¡£20Æü¤ËÅÀÅô¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¾åÅÄ