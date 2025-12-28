ソフトバンクが来年秋のドラフト上位候補に九州国際大付（福岡）の牟礼翔外野手（2年）をリストアップしていることが27日、分かった。高校通算24本塁打のスラッガーながら50メートル走6秒0、遠投100メートル超と走攻守三拍子そろった超高校級野手として注目。地元福岡の逸材として今後も密着マークする。身長182センチ、体重92キロと体格も「超高校級」を誇る地元の有望株だ。球団幹部は「足が速く、パワーも高校生の中では群