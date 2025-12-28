冬の高校サッカー日本一を決める全国大会に男女の福岡県代表が挑む。28日に東京・国立競技場で開幕する男子の第104回全国高校選手権には東福岡が2大会連続で出場。今季は苦しみも味わった「赤い彗星（すいせい）」が4度目の優勝を狙いにいく。第34回全日本高校女子選手権は29日に兵庫県内で開幕。初めて県代表として臨む筑陽学園はベスト8を目指す。（山崎清文）過去3度優勝の東福岡は前回大会で2015年度以来の4強入りを達成し