仏壇の産地・福岡県八女市の八女伝統工芸館で26日、「日本一の大型仏壇」のすす払いがあった。八女福島仏壇仏具協同組合の組合員や来館者が、先端にダチョウの羽根を付けた長さ約6・5メートルの特製はたきで巨大な仏壇のほこりを払った。仏壇は高さ6・5メートル、幅3・8メートル。国の伝統的工芸品に指定されている八女福島仏壇をPRするため、組合が1991年度に約3500万円かけて製作した。すす払いは、1年間の「厄」も落とす意