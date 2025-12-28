WEST.の藤井流星とTravis Japanの七五三掛龍也が、テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(2026年1月10日スタート 毎週土曜23:00〜)の囲み取材会に出席した。『ぜんぶ、あなたのためだから』＝テレビ朝日提供○『ぜんぶ、あなたのためだから』藤井流星×七五三掛龍也インタビュー――今回の企画、台本を読んだ感想を教えてください。七五三掛:まずお話をいただいた時点で、今まで自分が演じたことのない役