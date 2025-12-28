伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１９回は４年連続５４回目出場の大東大。＊＊＊＊２４年大会で１０位に入り、９年ぶりにシード権を獲得した。しかし、前回は１９位で再び予選会へと回り、今秋は８位で通過。真名子監督は「往路でシードへの流れを作りたい」と本戦は前半を重視する。そんな中、前回往路を担った４人が残ることは