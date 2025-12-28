中央競馬の総決算、第７０回有馬記念・Ｇ１は２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。天皇賞・秋、ジャパンＣに続き、秋の古馬王道路線のＧ１３連勝を目指す櫻坂４６の武元唯衣（２３）の本命はミュージアムマイル。ＪＲＡの元調教師を祖父に持ち、競走馬が身近にいる環境で育ったアイドルが、同馬に今年３度目の本命で的中締めを狙う。＊＊＊＊子供の頃の遊び場は栗東トレセンの厩舎、夏休みの自由研究の