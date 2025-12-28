◆第２０回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（芝２０００メートル）は２７日、中山競馬場で行われ、７番人気のロブチェンがゴール前で差し切り、１７年のＧ１昇格後で初となるキャリア２戦目での勝利。一気に来春のクラシック有力候補に躍り出た。新種牡馬ワールドプレミアは産駒の重賞初出走でＶ。松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー＝は１４日の阪神ＪＦ（