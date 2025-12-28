±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬ç¤¹ü¹üÀÞ¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢Á°Àþ¤Î¶ðÉÔÂ­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Î¶ÛµÞÊä¶¯¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾åÅÄåºÀ¤¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFeyenoord Report¡Ù¤Ï12·î27Æü¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Î